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WhatsApp изменит возможности голосовых сообщений

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В мессенджере WhatsApp можно будет ускорить воспроизведение голосовых сообщений. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

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Отмечается, что ранее эта функция была доступна при прослушивании голосовых заметок. На этот раз изменения коснутся всего звукового контента приложения. Ускорить воспроизведение звукового контента в полтора и два раза можно будет при нажатии специальной кнопки, пишет НСН.

В бета-версии приложения для iOS прослушивание голосовых сообщений уже можно было ускорять, однако пока эта функция находится в разработке. После тестирования ее запустят на Android.

23 ноября «Москва 24» сообщал, что новая функция появится в WhatsApp для Android. Она позволит пользователю отправлять реакции на полученные сообщения с помощью различных смайликов. Известно, что новая функция появится в следующем обновлении, точная дата которого пока неизвестна.

Похожую функцию мессенджер разрабатывает и для устройств на iOS.

1 ноября мессенджер WhatsApp перестал работать на устаревших моделях смартфонов. Владельцы айфонов смогут пользоваться WhatsApp только на моделях, работающих под управлением iOS 10 и новее. Устройства Android будут поддерживать работу мессенджера при условии, что на телефоне установлена операционная система 4.1 или новее и Android может принимать SMS или звонки во время процесса подтверждения номера.

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