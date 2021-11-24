WhatsApp изменит возможности голосовых сообщений

В мессенджере WhatsApp можно будет ускорить воспроизведение голосовых сообщений. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

Отмечается, что ранее эта функция была доступна при прослушивании голосовых заметок. На этот раз изменения коснутся всего звукового контента приложения. Ускорить воспроизведение звукового контента в полтора и два раза можно будет при нажатии специальной кнопки, пишет НСН.

В бета-версии приложения для iOS прослушивание голосовых сообщений уже можно было ускорять, однако пока эта функция находится в разработке. После тестирования ее запустят на Android.

23 ноября «Москва 24» сообщал, что новая функция появится в WhatsApp для Android. Она позволит пользователю отправлять реакции на полученные сообщения с помощью различных смайликов. Известно, что новая функция появится в следующем обновлении, точная дата которого пока неизвестна.

Похожую функцию мессенджер разрабатывает и для устройств на iOS.

1 ноября мессенджер WhatsApp перестал работать на устаревших моделях смартфонов. Владельцы айфонов смогут пользоваться WhatsApp только на моделях, работающих под управлением iOS 10 и новее. Устройства Android будут поддерживать работу мессенджера при условии, что на телефоне установлена операционная система 4.1 или новее и Android может принимать SMS или звонки во время процесса подтверждения номера.