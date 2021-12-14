В Екатеринбурге ограбили отделение банка

В Екатеринбурге произошло ограбление отделения Home Credit Bank на улице Декабристов, вооруженный налетчик смог вынести около 10 млн рублей. Инцидент произошел 14 декабря.

Злоумышленник вошел в банк с предметом, похожим на пистолет, забрал деньги и скрылся.

Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, сообщение в дежурную часть поступило в 19:05 (17:05 мск). На место оперативно прибыли сотрудники полиции.

«Злоумышленник явно тщательно готовился к налету, выбрав удачное время перед закрытием банка, когда в служебных помещениях уже не было посетителей. Для устрашения персонала он произвел выстрел. К счастью, сведений о раненых и погибших не поступало», — рассказал Горелых.

На данный момент правоохранители опрашивают очевидцев, будет возбуждено уголовное дело.

30 ноября в Екатеринбурге злоумышленники ограбили отделение банка. Добычей стали несколько миллионов рублей. Тогда деньги вынесли из филиала кредитно-финансовой организации на улице Космонавтов.