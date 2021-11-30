Грабители вынесли из банка в Екатеринбурге несколько миллионов рублей

Злоумышленники ограбили отделение банка в Екатеринбурге. По предварительным данным, они похитили несколько миллионов рублей. Об этом 30 ноября сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщил Горелых, ограблен был филиал банка на улице Космонавтов. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Точную сумму ущерба можно будет назвать после завершения инвентаризации.

Как пояснили в ГУ МВД региона, сотрудники банка утром не смогли попасть в здание. На место были вызваны мастера, которые вскрыли двери.

«Внутри служебных помещений царил беспорядок. Очевидно, что к преступлению злоумышленники тщательно готовились, так как было испорчено специальное оборудование. <...> На место ЧП выезжали специалисты ЧОПа, у которого заключен договор об охране с банком. Но они взлома не обнаружили и уехали обратно, более того, даже не сообщили в полицию», — рассказал Горелых ТАСС.

До этого, 4 сентября, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в ограблении отделения Сбербанка в городе Кудрово Ленинградской области. Задержанным оказался 56-летний житель Новгородской области.

В полицию поступило сообщение от управляющей филиалом банка о разбойном нападении. Полицией было установлено, что в финансовое учреждение вошел мужчина и, угрожая предметами, похожими на пистолет и гранату, потребовал от кассира передать ему денежные средства в размере 1,5 млн рублей. Затем он забрал деньги и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»).