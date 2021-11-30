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Грабители вынесли из банка в Екатеринбурге несколько миллионов рублей

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Злоумышленники ограбили отделение банка в Екатеринбурге. По предварительным данным, они похитили несколько миллионов рублей. Об этом 30 ноября сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Как сообщил Горелых, ограблен был филиал банка на улице Космонавтов. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Точную сумму ущерба можно будет назвать после завершения инвентаризации.

Как пояснили в ГУ МВД региона, сотрудники банка утром не смогли попасть в здание. На место были вызваны мастера, которые вскрыли двери.

«Внутри служебных помещений царил беспорядок. Очевидно, что к преступлению злоумышленники тщательно готовились, так как было испорчено специальное оборудование. <...> На место ЧП выезжали специалисты ЧОПа, у которого заключен договор об охране с банком. Но они взлома не обнаружили и уехали обратно, более того, даже не сообщили в полицию», — рассказал Горелых ТАСС.

До этого, 4 сентября, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в ограблении отделения Сбербанка в городе Кудрово Ленинградской области. Задержанным оказался 56-летний житель Новгородской области.

В полицию поступило сообщение от управляющей филиалом банка о разбойном нападении. Полицией было установлено, что в финансовое учреждение вошел мужчина и, угрожая предметами, похожими на пистолет и гранату, потребовал от кассира передать ему денежные средства в размере 1,5 млн рублей. Затем он забрал деньги и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

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