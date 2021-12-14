Госдума приняла закон об организации публичной власти

Госдума приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект об организации публичной власти. Согласно документу, федеральные, региональные органы власти и местного самоуправления входят в единую систему. Их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент России, сообщает телеканал «Известия». Название должности руководителя любого региона страны — «глава». Субъекты государства могут изменить общее наименование, но нельзя использовать слово «президент». Губернаторы смогут занимать свой пост в течение пяти лет. Ограничения по срокам глав регионов определят сами субъекты. Президент будет вправе отстранить губернаторов по любым основаниям.

Кроме прочего, законопроект определяет перечень полномочий заксобраний регионов. Документ должны одобрить Совет Федерации и подписать президент. Закон вступит в силу со дня официального опубликования, но отдельные его положения — в 2022 и 2023 годах.Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.