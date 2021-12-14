Прямой эфир
Культура
Вдова Мамонова анонсировала продажу его коллекции из 4 тыс. пластинок
Политика
Комитет Госдумы одобрил проект о QR-кодах в общественных местах
Общество
Стоимость разовой поездки на городском транспорте в Москве вырастет на 1 рубль
Мир
Цена газа в Европе превысила $1500 за 1 тыс. куб. м
Происшествия
Пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на юге Москвы
Спорт
Боксер Вильданов порвал канаты на ринге перед боем с Щербаковым
Общество
Голикова анонсировала испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19
Мир
Путин вошел в десятку самых почитаемых мужчин мира
Общество
В Госдуме не поддержали решение ЕСПЧ о выплате компенсации Грачевой
Мир
Лукашенко одобрил введение наказания за призывы к санкциям против Белоруссии

Госдума приняла закон об организации публичной власти

0
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект об организации публичной власти. Согласно документу, федеральные, региональные органы власти и местного самоуправления входят в единую систему. Их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент России, сообщает телеканал «Известия». Название должности руководителя любого региона страны — «глава». Субъекты государства могут изменить общее наименование, но нельзя использовать слово «президент». Губернаторы смогут занимать свой пост в течение пяти лет. Ограничения по срокам глав регионов определят сами субъекты. Президент будет вправе отстранить губернаторов по любым основаниям.

Кроме прочего, законопроект определяет перечень полномочий заксобраний регионов. Документ должны одобрить Совет Федерации и подписать президент. Закон вступит в силу со дня официального опубликования, но отдельные его положения — в 2022 и 2023 годах.Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021