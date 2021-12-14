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Вдова Мамонова анонсировала продажу его коллекции из 4 тыс. пластинок

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Вдова рок-музыканта и актера Петра Мамонова Ольга выставляет на продажу коллекционные пластинки звезд мирового рока и рок-н-ролла, которые ее покойный супруг собирал в течение 30 лет.

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По словам Ольги, огромная коллекция, в которой насчитывается порядка 4 тыс. экземпляров, продается целиком. Среди представленных в ней групп и музыкантов — практически все знаковые имена рок-музыки ХХ века.

«Петр привозил их из Америки, из Англии, в России покупал. Среди этих дисков есть Элвис Пресли, Бренда Ли. Все прижизненные издания The Beatles на студии Abbey Road. Лучшая музыка мира», — сказала Мамонова в беседе с «Ридусом».

Она отметила, что пока конкретная цена за коллекцию не назначена.

Ранее, в августе, Ольга Мамонова рассказала, что семья артиста жила бедно. По ее словам, сейчас большая статья расходов приходится на электроэнергию в загородном доме в Подмосковье, где Мамоновы жили в последнее время. Также финансовых вложений требует питание 20 кошек и трех собак, которых при жизни приютил актер.

Петр Мамонов скончался 15 июля на 71-м году жизни от последствий COVID-19. Его похоронили на Центральном кладбище подмосковного города Верея 17 июля.

Мамонов — советский и российский рок-музыкант. Он является основателем и солистом группы «Звуки Му». Также известен как актер театра и кино. В частности, снимался в фильмах «Такси-блюз», «Нога», «Пыль», «Остров», «Царь», «Игла» и др.

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