Вдова Мамонова рассказала о тяжелом материальном положении

Вдова актера Петра Мамонова Ольга рассказала в пятницу, 6 августа, о том, что семья артиста жила бедно. Таким образом она отреагировала на появление в СМИ публикаций о том, что Мамонов якобы являлся миллионером.

«Мы жили очень бедно и остаемся на данный момент бедными людьми... У меня муж погиб, раз в месяц мы все-таки работали, а сейчас мы не работаем. У меня пенсия 17 тыс., вот в таком я нахожусь положении», — сказала Мамонова в беседе с телеканалом «Звезда».

По ее словам, большая статья расходов приходится на электроэнергию в загородном доме в Подмосковье, где Мамоновы жили в последнее время. Также финансовых вложений требует питание 20 кошек и трех собак, которых при жизни приютил актер.

«Никакого наследства миллионного, про которое... пишут, это подлость ужасная, он был бедным человеком, это дураку понятно, иначе он не был бы Мамоновым», — добавила вдова.

Также она рассказала, что в настоящее время практически находится на иждивении их совместного с Мамоновым сына.

Мамонова отметила, что все накопленные деньги артиста — это около 400 тыс. рублей на похороны, которые так и лежат на его банковской карточке, сообщается на сайте kp.ru.

Петр Мамонов скончался 15 июля на 71-м году жизни от коронавируса. Его похоронили на Центральном кладбище подмосковного города Верея 17 июля.

Мамонов — советский и российский рок-музыкант. Он является основателем и солистом группы «Звуки Му». Также известен как актер театра и кино. В частности, снимался в фильмах «Такси-блюз», «Нога», «Пыль», «Остров», «Царь», «Игла» и др.