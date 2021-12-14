Эксперт оценил планы ЕС отказаться от долгосрочных конрактов по газу

Планируя отказаться от долгосрочных контрактов по поставкам газа после 2049 года, Евросоюз (ЕС) предполагает нанести удар по России, но не факт, что Еврокомиссии получится «продавить» это решение, и что его потом не пересмотрят. Об этом заявил «Известиям» Станислав Митрахович, эксперт Финансового университета при Правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности во вторник, 14 декабря.

Ранее в этот же день Bloomberg со ссылкой на имеющиеся документы сообщило, что ЕС может отказаться от долгосрочных контрактов по поставкам газа после 2049 года из-за планов по радикальному пересмотру энергорынка и переходу к зеленой энергетике.

Отмечается, что официально проект, подготовленный Еврокомиссией (ЕК), может быть опубликован 15 декабря. Для повышения энергобезопасности региона в Брюсселе предлагают изменить подход к хранению газа — добиться высокого уровня заполнения хранилищ к началу отопительного сезона. Также в статье говорится о разрешении операторам проводить добровольные совместные закупки стратегических запасов газа.

Митрахович считает, что, во-первых, до 2049 года еще далеко и долгосрочные контракты можно будет продлевать минимум в течение 20 лет. Во-вторых, у стран неодинаковые в том числе погодные условия, кто-то не имеет подземных газохранилищ и «косить всех под одну гребенку — это сомнительное, на самом деле, решение», подчеркнул эксперт.

Эксперт Фонда национальной энергобезопасности РФ отметил, что все текущие долгосрочные контракты по поставкам газа между Россией и Европой — выгодные, иначе бы, например, Венгрия или Молдавия не заключали их. Он добавил, что Молдавия после нескольких лет существования с краткосрочными контрактами решила опять заключать долгосрочные, потому что контракты на небольшой срок с привязкой к биржевым ценам дороже.

Отвечая на вопрос, куда Россия перенаправит газ в 2049 году, Митрахович заявил, что здесь вопрос не в прекращении поставок газа, а в характере контрактов. По его словам, ЕК пытается «всех загнать в одну логику», но страны Европы «сильно отличаются друг от друга, чтобы им подошел один вариант». Он добавил, что кризис 2021 года показал, что попытка жить при доминировании количества краткосрочных контрактов оборачивается проблемами для самих покупателей газа, в том числе с высокими ценами.

Специалист выразил мнение, что Россия будет развивать поставки газа в другие регионы, например, в Азию, в том числе СПГ-проекты, но это не значит, что Москва бросит европейский рынок.

Накануне биржевая цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) по территориальному европейскому индексу по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 16,13%, или на 4236 рублей, до 30 490 рублей за тонну впервые с 26 ноября.

В конце ноября начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев заявил, что острая нехватка сжиженного природного газа (СПГ) стала причиной газового кризиса в Европе и спровоцировала действия на повышение цен региональными игроками. Он прогнозировал, что Европа в этом году столкнется с ростом выбросов углекислого газа из-за роста потребления угля.