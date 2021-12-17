Колыбель ислама: как попасть в древнюю обитель суфиев

Горный поселок Катта Лангар расположен у подножия Зарафшанского хребта в Камашинском районе Узбекистана. Считается, что именно отсюда началось распространение ислама по Центральной Азии. Здесь находится первая мечеть, возраст которой составляет более 800 лет. Как живет поселок — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Ильдар Садыков
Земля поселка и его окрестностей имеет красный цвет. Местные жители утверждают, что это из-за большого содержания оникса в почве
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Фото: Ильдар Садыков
Название поселка означает «якорь». По легенде, однажды зимним утром Мухаммад Содик, ученик знаменитого суфия Ишкийа Бабы, основателя суфийского ордена Ишкийа, проспал и не успел разогреть воду для омовения. Чтобы хоть как-то согреть ее, он прижал кувшин к груди. Когда же он подал кувшин Ишкийа Бабе, оказалось, что вода закипела. Тогда учитель сказал ученику, что тот постиг все ступени просветления и вдвоем им нечего делать на одном месте, а затем приказал сесть на верблюда и ехать, пока животное сможет идти, там молодому суфию надо будет «бросить якорь». Так Мухаммад Содик покинул своего наставника и добрался до мест в окрестностях Шахрисазба, одного из древнейших городов Центральной Азии. Здесь и появился поселок Лангар
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Фото: Ильдар Садыков
Здешняя мечеть внешне очень неприметна и похожа на соседние строения
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Фото: Ильдар Садыков
Однако считается, что именно отсюда началось распространение ислама по Центральной Азии
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Фото: Ильдар Садыков
Возраст мечети — более 800 лет
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Фото: Ильдар Садыков
Доподлинно известно, что именно Катта Лангар охранял один из древнейших списков Корана, изначально насчитывающий 143 листа. На сегодняшний день их осталось всего 12, и реликвия была передана в Духовное управление мусульман Узбекистана
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Фото: Ильдар Садыков
А мечеть действует и поныне
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Фото: Ильдар Садыков
На холме напротив мечети — мазар (мавзолей) суфия Мухаммада Содика
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Фото: Ильдар Садыков
Мавзолей располагается на вершине холма, на высоте 1 тыс. м, а на склонах нашли приют десятки суфиев Ишкийа
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Фото: Ильдар Садыков
Это святое место — центр паломничества
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Фото: Ильдар Садыков
К зданию мавзолея ведет длинная лестница, готовящая паломников к встрече с мудростью веков
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Фото: Ильдар Садыков
Время, которое требуется для подъема к святыне, дает возможность постепенно отойти от суеты и усмирить свой дух
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Фото: Ильдар Садыков
Шпиль мавзолея украшен четырьмя шарами, это допустимо делать лишь над усыпальницей великого суфия. Само здание из обожженного кирпича внешне очень строгое, оно практически лишено элементов декора
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Фото: Ильдар Садыков
Мавзолей является усыпальницей основателя поселка Мухаммада Содика, его отца Шейхзаде Абул-Хасана II и его сына Абул-Хусейна Ахунда. Также предполагается, что в одной из могил покоится дочь Амира Тимура
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Фото: Ильдар Садыков
Жизнь в поселке за столетия практически не изменилась
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Фото: Ильдар Садыков
Здесь продолжают строить традиционные глинобитные дома
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Фото: Ильдар Садыков
Жители сохраняют и чтут древние традиции и обычаи
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Фото: Ильдар Садыков
Среди местных немало долгожителей, многие успевают отметить 100-летний юбилей
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Фото: Ильдар Садыков
Как и во многих горных кишлаках Узбекистана, в Лангаре есть проблема с водоснабжением
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Фото: Ильдар Садыков
Ее решают, как и много столетий назад, — привозят из ближайшего источника
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Фото: Ильдар Садыков
В качестве транспорта по-прежнему используют ослов
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Фото: Ильдар Садыков
Вода — особая ценность, ее собирают где только возможно, и экономят
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Фото: Ильдар Садыков
Такой импровизированный водосток встречается практически в каждом доме
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Фото: Ильдар Садыков
Спокойная природа этих мест будто создана для медитаций и философских размышлений
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Фото: Ильдар Садыков
Паломники и туристы приходят сюда, чтобы поклониться святыням и прикоснуться к вечности
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