Колыбель ислама: как попасть в древнюю обитель суфиев

Название поселка означает «якорь». По легенде, однажды зимним утром Мухаммад Содик, ученик знаменитого суфия Ишкийа Бабы, основателя суфийского ордена Ишкийа, проспал и не успел разогреть воду для омовения. Чтобы хоть как-то согреть ее, он прижал кувшин к груди. Когда же он подал кувшин Ишкийа Бабе, оказалось, что вода закипела. Тогда учитель сказал ученику, что тот постиг все ступени просветления и вдвоем им нечего делать на одном месте, а затем приказал сесть на верблюда и ехать, пока животное сможет идти, там молодому суфию надо будет «бросить якорь». Так Мухаммад Содик покинул своего наставника и добрался до мест в окрестностях Шахрисазба, одного из древнейших городов Центральной Азии. Здесь и появился поселок Лангар