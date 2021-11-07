Люди гор: чем живет самый экзотический кишлак Узбекистана

Гилан — высокогорный кишлак в Кашкадарьинской области Узбекистана, на границе с Таджикистаном. Добраться сюда очень непросто, поэтому о жизни гиланцев мало что знают даже соотечественники. Здесь сохранился многовековой уклад жизни, местные жители пользуются рукотворным водопроводом, выращивают на крутых горных склонах картошку и фрукты. Как живет кишлак, где время как будто остановилось, — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Ильдар Садыков
Кишлак расположен на высоте 2600 метров, со всех сторон его окружают высокие Гиссарские горы
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Фото: Ильдар Садыков
Путь до него по грунтовой дороге-серпантину на машине может занять несколько часов, хотя расстояние составляет всего 75 километров
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Фото: Ильдар Садыков
Практически все дороги поселка ведут к соборной мечети. Древняя постройка без куполов и минарета — одна из главных местных достопримечательностей
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Фото: Ильдар Садыков
В поселке есть электричество, холодная вода поступает из горных источников по рукотворной сети каналов, для приготовления пищи используют газовые баллоны. Дома в холодное время года отапливают дровами, собранными на горных склонах, или кизяком
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Фото: Ильдар Садыков
98-летняя жительница поселка для обогрева использует печь, которой более 150 лет
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Фото: Ильдар Садыков
Здесь же организуют небольшой дастархан для семейного ужина с дочерью
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Фото: Ильдар Садыков
В отличие от всего Узбекистана, при создании семьи юные жительницы Гилана сами выбирают будущих спутников жизни
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Фото: Ильдар Садыков
Стирают женщины обычно всем коллективом
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Фото: Ильдар Садыков
Пшеницу местные жители выращивают на склонах окружающих гор. В поселке имеется две мельницы: современная китайского производства, в которой мука получается белой, и старинная, переходящая из поколения в поколение, — мука получается грубой и серой, но выпеченный из нее хлеб несравнимо вкуснее
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Фото: Ильдар Садыков
Гиланский художник Мухаммади Чоршанбиев известен не только в Узбекистане, но и далеко за его пределами
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Фото: Ильдар Садыков
В преддверии зимы начинается сушка кизяка
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Фото: Ильдар Садыков
Мужчины заготавливают дрова
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Фото: Ильдар Садыков
В поселке немало долгожителей
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Фото: Ильдар Садыков
Средняя продолжительность жизни здесь — 93 года
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Фото: Ильдар Садыков
У местных жителей любого возраста нет проблем с лишним весом, помогают постоянный физический труд и ходьба по горной местности
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Фото: Ильдар Садыков
Гиланцы на протяжении веков сохраняют древние традиции и уклад жизни. На крутых склонах на протяжении столетий они выращивают свою знаменитую горную картошку и фрукты
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Фото: Ильдар Садыков
В их фольклоре нет сказок, только были — о легендарных богатырях, что могли переносить на руках огромные камни и людей прямо вместе с их ослами через горные перевалы
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Фото: Ильдар Садыков
Их потомки — более 350 гиланцев — принимали участие в Великой Отечественной, и большинство из них не вернулись домой
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