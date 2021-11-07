Люди гор: чем живет самый экзотический кишлак Узбекистана

Гилан — высокогорный кишлак в Кашкадарьинской области Узбекистана, на границе с Таджикистаном. Добраться сюда очень непросто, поэтому о жизни гиланцев мало что знают даже соотечественники. Здесь сохранился многовековой уклад жизни, местные жители пользуются рукотворным водопроводом, выращивают на крутых горных склонах картошку и фрукты. Как живет кишлак, где время как будто остановилось, — в фотогалерее «Известий»