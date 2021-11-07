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Люди гор: чем живет самый экзотический кишлак Узбекистана

На крутых склонах гиланцы выращивают свою знаменитую картошку и фрукты
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Поселок Гилан
Фото: Ильдар Садыков
Гилан — высокогорный кишлак в Кашкадарьинской области Узбекистана, на границе с Таджикистаном. Добраться сюда очень непросто, поэтому о жизни гиланцев мало что знают даже соотечественники. Здесь сохранился многовековой уклад жизни, местные жители пользуются рукотворным водопроводом, выращивают на крутых горных склонах картошку и фрукты. Как живет кишлак, где время как будто остановилось, — в фотогалерее «Известий»
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Поселок Гилан
Фото: Ильдар Садыков
Кишлак расположен на высоте 2600 метров, со всех сторон его окружают высокие Гиссарские горы
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природа Гиссарского перевела
Фото: Ильдар Садыков
Путь до него по грунтовой дороге-серпантину на машине может занять несколько часов, хотя расстояние составляет всего 75 километров
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практически все дороги поселка ведут к соборной мечети. Древняя постройка без куполов и минарета делает мечеть одной из главных достопримечательностей Гилана
Фото: Ильдар Садыков
Практически все дороги поселка ведут к соборной мечети. Древняя постройка без куполов и минарета — одна из главных местных достопримечательностей
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средства передвижения. В поселке есть электричество, водоснабжение холодной воды осуществляется за счет рукотворной сети от горных источников, для приготовления пищи используют привозной (в баллонах) природный газ, в холодное время дома отапливают или дровами, собранными на горных склонах, или кизяком, высушенным и переработанным навозом.
Фото: Ильдар Садыков
В поселке есть электричество, холодная вода поступает из горных источников по рукотворной сети каналов, для приготовления пищи используют газовые баллоны. Дома в холодное время года отапливают дровами, собранными на горных склонах, или кизяком
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долгожительница, 98 летняя жительница. Позади нее печь, которой более 150 лет
Фото: Ильдар Садыков
98-летняя жительница поселка для обогрева использует печь, которой более 150 лет
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долгожительница с дочерью и маленький достархан
Фото: Ильдар Садыков
Здесь же организуют небольшой дастархан для семейного ужина с дочерью
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мать с сыном. В Гилане есть существенная отличительная черта от всего Узбекистана – при создании семейных браков, девушка выбирает будущего спутника, а не наоборот.
Фото: Ильдар Садыков
В отличие от всего Узбекистана, при создании семьи юные жительницы Гилана сами выбирают будущих спутников жизни
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коллективная стирка
Фото: Ильдар Садыков
Стирают женщины обычно всем коллективом
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старинная, действующая мельница. В поселке имеется две мельницы для получения муки: современная китайского производства (мука получается белая) и старинная, переходящая потомкам первых мельников из поколения в поколение (мука получается грубой и серой, но выпеченный из нее хлеб очень вкусный). Саму пшеницу выращивают на склонах окружающих гор.
Фото: Ильдар Садыков
Пшеницу местные жители выращивают на склонах окружающих гор. В поселке имеется две мельницы: современная китайского производства, в которой мука получается белой, и старинная, переходящая из поколения в поколение, — мука получается грубой и серой, но выпеченный из нее хлеб несравнимо вкуснее
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известный в Узбекистане и мире местный художник Мухаммади Чоршанбиев
Фото: Ильдар Садыков
Гиланский художник Мухаммади Чоршанбиев известен не только в Узбекистане, но и далеко за его пределами
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сушка кизяка
Фото: Ильдар Садыков
В преддверии зимы начинается сушка кизяка
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заготовка дров на зиму
Фото: Ильдар Садыков
Мужчины заготавливают дрова
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Фото: Ильдар Садыков
В поселке немало долгожителей
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Фото: Ильдар Садыков
Средняя продолжительность жизни здесь — 93 года
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Фото: Ильдар Садыков
У местных жителей любого возраста нет проблем с лишним весом, помогают постоянный физический труд и ходьба по горной местности
На весь экран
Фото: Ильдар Садыков
Гиланцы на протяжении веков сохраняют древние традиции и уклад жизни. На крутых склонах на протяжении столетий они выращивают свою знаменитую горную картошку и фрукты
На весь экран
Фото: Ильдар Садыков
В их фольклоре нет сказок, только были — о легендарных богатырях, что могли переносить на руках огромные камни и людей прямо вместе с их ослами через горные перевалы
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виды Гилана
Фото: Ильдар Садыков
Их потомки — более 350 гиланцев — принимали участие в Великой Отечественной, и большинство из них не вернулись домой
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