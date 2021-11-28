Звезда Востока: как попасть в древний Самарканд

Самарканд — один из древнейших и красивейших городов мира, для обустройства столицы своей империи в XIV веке Тамерлан собрал лучших зодчих. В середине XX века почти разрушившиеся к тому времени архитектурные шедевры были восстановлены, а в начале XXI века в городе прошла грандиозная реконструкция. Что осталось от древнего Самарканда — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Соборная мечеть Тамерлана Биби-Ханум — архитектурный памятник 1399–1404 годов
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
На знаменитом Регистане — главной площади Самарканда — любят фотографироваться молодожены и туристы
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
В одном из заброшенных домов
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
В центре города установлен памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Медресе Шер-Дор вместе с медресе Улугбека и Тилля-Кари образует архитектурный ансамбль, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Узбекская семья погрузилась в автомобиль «Жигули», чтобы направиться по своим делам
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
В таком тандыре выпекают самсу на одной из улиц в старом городе
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Утром самый ходовой товар — пирожки
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Сиабский базар — один из крупнейших и старейших базаров всей Средней Азии
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Здесь можно купить роскошные сочные гранаты
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
В цветочной лавке продают разнообразную зелень
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Лепешки выпекают прямо на базаре
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Кто-то делает бизнес на бытовых мелочах и целлофановых пакетах
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Продавщица риса прямо на рабочем месте просеивает его и тут же отпускает товар
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
По узкой невзрачной улочке можно выйти к знаменитой мечети Биби-Ханум
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Биби-Ханум — грандиозное сооружение, при строительстве планировалось, что в ее дворе смогут молиться 10 тыс. человек
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
На птичьем рынке можно купить практически любую живность
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Пасутся домашние животные прямо на окрестных полях, на въезде в город
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.