Звезда Востока: как попасть в древний Самарканд

Самарканд — один из древнейших и красивейших городов мира, для обустройства столицы своей империи в XIV веке Тамерлан собрал лучших зодчих. В середине XX века почти разрушившиеся к тому времени архитектурные шедевры были восстановлены, а в начале XXI века в городе прошла грандиозная реконструкция. Что осталось от древнего Самарканда — в фотогалерее «Известий»