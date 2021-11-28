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Звезда Востока: как попасть в древний Самарканд

Чем живет один из красивейших городов Средней Азии
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Уличная торговля в Самарканде
Фото: Анзор Бухарский
Самарканд — один из древнейших и красивейших городов мира, для обустройства столицы своей империи в XIV веке Тамерлан собрал лучших зодчих. В середине XX века почти разрушившиеся к тому времени архитектурные шедевры были восстановлены, а в начале XXI века в городе прошла грандиозная реконструкция. Что осталось от древнего Самарканда — в фотогалерее «Известий»
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Мечеть Биби-Ханум в Самарканде
Фото: Анзор Бухарский
Соборная мечеть Тамерлана Биби-Ханум — архитектурный памятник 1399–1404 годов
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Молодожены на фотосессии на Регистане — историческом центре Самарканда
Фото: Анзор Бухарский
На знаменитом Регистане — главной площади Самарканда — любят фотографироваться молодожены и туристы
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Кресло в витрине одного из заброшенных домов в Самарканде
Фото: Анзор Бухарский
В одном из заброшенных домов
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Памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в центре Самарканда
Фото: Анзор Бухарский
В центре города установлен памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову
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Вид на медресе Шер-Дор на Регистане
Фото: Анзор Бухарский
Медресе Шер-Дор вместе с медресе Улугбека и Тилля-Кари образует архитектурный ансамбль, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО
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Узбекская семья в автомобиле «Жигули»
Фото: Анзор Бухарский
Узбекская семья погрузилась в автомобиль «Жигули», чтобы направиться по своим делам
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Тандыр для выпечки самсы на одной из старых улиц Самарканда
Фото: Анзор Бухарский
В таком тандыре выпекают самсу на одной из улиц в старом городе
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Утренняя оживленная торговля пирожками в Самарканде
Фото: Анзор Бухарский
Утром самый ходовой товар — пирожки
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Сиабский базар в Самарканде ранним утром
Фото: Анзор Бухарский
Сиабский базар — один из крупнейших и старейших базаров всей Средней Азии
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Продавец гранатов на Сиабском базаре в Самарканде
Фото: Анзор Бухарский
Здесь можно купить роскошные сочные гранаты
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Цветочная лавка на базаре в Самарканде
Фото: Анзор Бухарский
В цветочной лавке продают разнообразную зелень
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Продавщица лепешек на Сиабском базаре в Самарканде
Фото: Анзор Бухарский
Лепешки выпекают прямо на базаре
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Целлофановые пакеты
Фото: Анзор Бухарский
Кто-то делает бизнес на бытовых мелочах и целлофановых пакетах
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Продавщица риса в Самарканде просеивает его от шлака
Фото: Анзор Бухарский
Продавщица риса прямо на рабочем месте просеивает его и тут же отпускает товар
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Узкая улочка в Самарканде, ведущая к мечети Биби-Ханум
Фото: Анзор Бухарский
По узкой невзрачной улочке можно выйти к знаменитой мечети Биби-Ханум
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Угол мечети Биби-Ханум
Фото: Анзор Бухарский
Биби-Ханум — грандиозное сооружение, при строительстве планировалось, что в ее дворе смогут молиться 10 тыс. человек
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Птичий рынок в Самарканде
Фото: Анзор Бухарский
На птичьем рынке можно купить практически любую живность
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На подъездах к Самарканду
Фото: Анзор Бухарский
Пасутся домашние животные прямо на окрестных полях, на въезде в город
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