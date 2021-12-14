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Открытие зимнего сезона на «Роза Хутор» перенесли из-за теплой погоды

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На горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи перенесли дату старта предстоящего сезона с 17 на 25 декабря из-за теплой погоды. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщается на странице курорта в Instagram.

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При это отмечается, что точная дата начала сезона будет зависеть от погоды.

При этом представители «Розы хутор» не исключили тестовые катания, которые могут начаться раньше 25 декабря.

8 декабря сообщалось, что на курорте откроются новые трассы и подъемники. Новинкой предстоящего сезона станут две трассы, расположенные на Южном склоне — синяя трасса для среднего уровня катания «Календула» и красная трасса для уверенных райдеров «Черника».

Помимо прочего, на «Роза Хутор» появятся два новых подъемника ленточного типа. Один из них, получивший название «Велес», протяженностью 156 м, расположен на Южном склоне на высоте 1950 м над уровнем моря. Второй — «Пегас» — появился на Финишной зоне. Подъемник «Велес» оснащен специальной галереей, которая защищает от снега и ветра.

Кроме того, в преддверии нового зимнего сезона были усовершенствованы некоторые трассы. В частности, расширены трасса «Явор» от верхней станции подъемника «Тундра» до нижней станции канатки «Крокус», трасса «Горизонт» на отметке 1650 м над уровнем моря, трасса «Тритон» выше 1900 м над уровнем моря.

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