Курорт «Роза Хутор» откроет новые трассы и подъемники в зимнем сезоне

Новые подъемники и трассы для катания будут доступны для туристов в зимнем сезоне. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба сочинского курорта «Роза Хутор».

«Новинкой предстоящего сезона станут две новые трассы, расположенные на Южном склоне. Это синяя трасса для среднего уровня катания «Календула» и красная для уверенных райдеров — «Черника». Их общая протяженность составит три километра, а это означает, что теперь на курорте будет доступно 105 км трасс», — заявил заместитель генерального директора по эксплуатации курорта Сергей Чернов.

Помимо прочего, на «Роза Хутор» появятся два новых подъемника ленточного типа. Один из них, получивший название «Велес», протяженностью 156 м расположен на Южном склоне на высоте 1950 м над уровнем моря. Второй — «Пегас» — появился на Финишной зоне. Подъемник «Велес» оснащен специальной галереей, которая защищает от снега и ветра.

Кроме того, в преддверии нового зимнего сезона были усовершенствованы некоторые трассы. В частности, расширены трасса «Явор» от верхней станции подъемника «Тундра» до нижней станции канатки «Крокус», трасса «Горизонт» на отметке 1650 м над уровнем моря, трасса «Тритон» выше 1900 м над уровнем моря.

Старт зимнего сезона на «Роза Хутор» намечен на 17 декабря, но точная дата будет зависеть от погоды.

Ранее, 6 декабря, в Московской области стартовал горнолыжный сезон-2021/22. Уровень снега в регионе достиг нормы к 4 декабря.