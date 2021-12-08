Прямой эфир
Мир
Песков оценил возможность улучшения отношений между РФ и США после переговоров
Интернет
YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной
Мир
Великобритания не поддержала спортивный бойкот Олимпиады-2022 в Китае
Мир
Самую большую рождественскую ель в мире зажгли в Италии
Мир
Путин назвал последствия возмножного вступления Украины в НАТО
Мир
В ВОЗ не исключили доминирования «Омикрон»-штамма в Европе к началу января
Мир
Зеленский позитивно оценил переговоры Байдена и Путина
Общество
Верховный суд России разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото
Наука
«Союз МС-20» с космическими туристами пристыковался к МКС
Политика
Шушкевич раскрыл подробности принятия решения о роспуске СССР

Курорт «Роза Хутор» откроет новые трассы и подъемники в зимнем сезоне

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые подъемники и трассы для катания будут доступны для туристов в зимнем сезоне. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба сочинского курорта «Роза Хутор».

Ценные вершины: отели Красной Поляны на Новый год подорожали до 50%
Почему российские горнолыжные курорты взвинтили стоимость отдыха

«Новинкой предстоящего сезона станут две новые трассы, расположенные на Южном склоне. Это синяя трасса для среднего уровня катания «Календула» и красная для уверенных райдеров — «Черника». Их общая протяженность составит три километра, а это означает, что теперь на курорте будет доступно 105 км трасс», — заявил заместитель генерального директора по эксплуатации курорта Сергей Чернов.

Помимо прочего, на «Роза Хутор» появятся два новых подъемника ленточного типа. Один из них, получивший название «Велес», протяженностью 156 м расположен на Южном склоне на высоте 1950 м над уровнем моря. Второй — «Пегас» — появился на Финишной зоне. Подъемник «Велес» оснащен специальной галереей, которая защищает от снега и ветра.

Кроме того, в преддверии нового зимнего сезона были усовершенствованы некоторые трассы. В частности, расширены трасса «Явор» от верхней станции подъемника «Тундра» до нижней станции канатки «Крокус», трасса «Горизонт» на отметке 1650 м над уровнем моря, трасса «Тритон» выше 1900 м над уровнем моря.

Старт зимнего сезона на «Роза Хутор» намечен на 17 декабря, но точная дата будет зависеть от погоды.

Ранее, 6 декабря, в Московской области стартовал горнолыжный сезон-2021/22. Уровень снега в регионе достиг нормы к 4 декабря.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021