Адвокат оценил проект приказа МВД об информировании о проникновении в дом

Глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев во вторник, 14 декабря, прокомментировал «Известиям» проект приказа МВД РФ об информировании о проникновении в дома граждан в их отсутствие.

Согласно документу, опубликованному ранее в этот же день на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сотрудникам правоохранительных органов необходимо направить или вручить уведомление о вскрытии машины или квартиры их собственникам не позднее 24 часов с момента самого вскрытия.

Уведомление, как отмечается, может быть направлено как заказным почтовым отправлением, так и по факсу или же в виде телефонограммы с последующим направлением уведомления по почте. При этом проект также предусматривает направление уведомления собственнику через интернет с официального адреса электронной почты органа внутренних дел.

Также предусмотрено, что уведомление вручается сотрудником полиции собственнику лично под подпись на втором экземпляре с указанием даты и времени вручения. Если же собственник отказывается получить уведомление на руки, а также подписать его, то сотрудник полиции на втором экземпляре документа делает соответствующую запись. При этом уведомление направляется по почте или через интернет.

Говоря непосредственно о вскрытии жилых квартир, Гавришев отметил, что, согласно Конституции страны, никто не может проникать в жилище гражданина против воли проживающих в нем лиц за исключением случаев, которые установлены федеральным законом или же на основании соответствующего судебного решения.

На данный момент для проникновения в чье-либо жилище необходимо иметь на это разрешение суда, а для производства досмотра авто — либо согласие гражданина, либо постановление следователя. В случае принятия законопроекта о расширении полномочий полиции стражи порядка смогут делать это без судебных и иных решений.

«В случае, если правоохранители не смогут в кратчайшие сроки найти контактные данные владельца квартиры, они должны в течение суток выслать ему уведомление заказным письмом на адрес его регистрации», — объяснил адвокат детали проекта указа.

Также Гавришев предположил, что отправление уведомления по электронной почте в случае подписания указа, вероятно, коснется электронных адресов, авторизованных пользователями на сервисе госуслуги.

Портал «МВД Медиа» также во вторник уточнял, что проект этого приказа в настоящее время проходит предусмотренные законодательством общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу.

8 декабря Госдума приняла в третьем чтении поправки в федеральный закон «О полиции», которые расширяют полномочия правоохранителей. В этот же в Совете Федерации заявили, что поддержат указанный законопроект. Как тогда заявил глава профильного комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, документ будет выдвинут на рассмотрение в верхней палате парламента уже 15 декабря.