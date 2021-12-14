Тихановская прокомментировала вынесенный мужу приговор в Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во вторник, 14 декабря, прокомментировала в своем Twitter приговор ее мужу, блогеру Сергею Тихановскому, осужденному на 18 лет.

По словам Тихановской, президент Белоруссии Александр Лукашенко таким образом «публично мстит своим сильнейшим противникам». Она также заявила, что белорусский лидер «скрывает политзаключенных на закрытых судебных процессах».

Тихановская добавила, что за происходящим следит весь мир.

Ранее во вторник Гомельский областной суд в ходе выездного заседания в СИЗО приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Суд счел доказанным, что обвиняемый и его приближенные длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии.

Утверждается, что Тихановский через YouTube-канал и Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей. Кроме того, отмечается, что в мае 2020 года блогер воспрепятствовал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, угрожая председателю комиссии.

Тихановский обвинялся по ч. 1 ст.293 («Организация массовых беспорядков»), ч. 3 ст. 130 («Разжигание социальной вражды»), ч. 2 ст. 191 («Воспрепятствование работе ЦИК»), ч. 1 ст. 342 («Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок») УК Белоруссии.

Адвокат блогера Виктор Мацкевич заявил, что судебный приговор будет обжалован. По его словам, он является незаконным.

В 2020 году Сергей Тихановский выдвигался в президенты Белоруссии, но власти не зарегистрировали его в качестве кандидата на выборах главы государства. В итоге в выборах приняла участие его жена Светлана. В мае того же года блогера и его сторонников задержали в Гродно после пикета в поддержку выдвижения его супруги кандидатом в президенты, а затем арестовали.

Президентом был избран Александр Лукашенко.