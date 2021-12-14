Зеленский возмутился отказом Германии продавать оружие Украине

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился, что Германия заблокировала поставки вооружений Киеву по линии Североатлантического альянса (НАТО).

«Мы готовы к любым сценариям, чего, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах. Например, Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами», — сказал Зеленский 13 декабря в интервью итальянской газете La Repubblica.

Он также подчеркнул, что Киев имеет полное право на покупку таких вооружений.

«Неужели мы на восьмом году войны не имеем на это права? Очевидно, что имеем. Просто в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх», — заключил украинский лидер.

Ранее во вторник немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО. По данным издания, в мае Германия использовала право вето и перекрыла поставки уже оплаченных украинской стороной американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей. Также отмечается, что Зеленский в ходе визита Меркель в Киев в августе лично просил ее снять запрет на поставки, на что она ответила уверенным отказом.

12 декабря посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил мнение, что Киеву не стоит ждать от Берлина поставок оружия при новом канцлере Олафе Шольце.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги госпереворота. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву. РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и призывала Киев к деэскалации и прямым переговорам с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.