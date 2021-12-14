Два человека пострадали от падения льда с крыш в Петербурге

Два человека пострадали от падения льда с крыш в Петербурге

2021-12-14 12:32:49

2021-12-14 12:32:49

2021-12-14 12:32:49

2021-12-14 12:32:49

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