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Названы главные тренды по украшению дома к Новому году среди россиян

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Для встречи предстоящего 2022 года россияне чаще выбирают сдержанные украшения из экологичных материалов и предпочитают спокойную цветовую гамму. Такие данные следуют из результатов исследования, проведенного «AliExpress Россия». Материалы имеются в распоряжении «Известий».

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Согласно данным компании, в этом году пользователи платформы предпочитают украшения в приглушенных и мягких оттенках для подготовке дома к празднику. Так, они чаще всего выбирают новогодние украшения в бордовых, бежевых и серебряных тонах, что можно объяснить усталостью пользователей от яркого и кричащего декора и желанием украсить интерьер в благородных и спокойных тонах.

Отмечается и другая тенденция — экологичные украшения из натуральных материалов в нордическом стиле. Россияне все чаще выбирают деревянные игрушки с эффектом handmade, например фигурки оленей из дерева на прищепках.

Тенденцию на экологичные материалы продолжают популярные в этом году праздничные игрушки из крафтовой бумаги. Россияне предпочитают пушистые бумажные шары цвета шампань с подвесками-поздравлениями и бумажные фонарики.

По-прежнему популярными остаются новогодние украшения в винтажном стиле, вдохновленные советскими фильмами и постерами. Так, россияне часто выбирают декоративные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которые можно поставить под елку. Чаще всего из таких украшений пользователи выбирают музыкальных кукол размером в 30 см.

11 декабря были опубликованы результаты опроса сервиса SuperJob, согласно которому главной новогодней традицией россияне считают встречи с родными и друзьями, на втором месте у граждан находятся украшение елки и создание новогоднего уюта дома.

У 5% россиян любимой традицией является загадывание желаний под бой курантов, тогда как у 4% — хороший отдых, салюты и застолье, а еще у 3% — приготовление праздничных блюд. Поход в баню и просмотр новогодних фильмов предпочитают 2% опрошенных.

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