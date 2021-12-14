АвтоВАЗ запатентовал новое название для Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запатентовал новое наименование «Лада Аура» (Lada Aura). Соответствующий товарный знак под номером 841447 появился в базе Роспатента.

Как сообщает 13 декабря Daily-Motor, появление патента еще не означает, что автопроизводитель намерен в ближайшее время вывести на рынок автомобиль с таким названием. Имя могут закрепить как за новой моделью Lada, так и за фирменными запчастями или игрушечными машинами.

АвтоВАЗ в разные годы зарегистрировал в базе Росстандарта несколько новых названий для своих автомобилей. Так, в 2012 году были оформлены заявки на названия Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia и Quanta, а в 2015 году были зарегистрированы имена Binar, Antiga, XRave, Xcite, Excite, X Path, Expira и Intriga. Также в запасе у автопроизводителя есть названия Kvest, Onega, Kam4atka и XRay X.

Все названия АвтоВАЗ может использовать в любой момент, поскольку патенты на них имеют активный статус.

7 декабря сообщалось, что АвтоВАЗ дополнил список опций, которыми можно оснастить коммерческий фургон Lada Largus Van. Теперь модель можно заказать с камерой заднего вида, которая повышает комфорт и безопасность автомобиля.