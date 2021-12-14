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Трое детей погибли от отравления в Саратовской области

Третий ребенок скончался от вероятного отравления газом в Саратовской области
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Трое детей погибли в частном доме в селе Александровка Саратовской области, сообщили 14 декабря в пресс-службе СУ СК России по региону.

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«Трагическая новость: скончался третий ребенок из семьи в селе Александровка (мальчик 7 лет)», — говорится в сообщении.

Накануне, 13 декабря, в частном доме в селе Александровка были обнаружены мертвыми двое детей — трехлетний мальчик и пятилетняя девочка. В реанимацию были доставлены семилетний ребенок и 23-летняя тетя детей. По предварительным данным, семья отравилась неизвестным веществом, вероятно газом. Известно, что в доме имеется газовая колонка, газовый котел и газовая плита.

При этом, отмечает ТАСС, специалисты газовой службы не выявили в помещениях концентрации опасных веществ, угрожающей жизни и здоровью. Признаков насильственной смерти также не обнаружено.

Марксовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Саратовской области по факту проводится доследственная проверка.

13 декабря двое жителей Казани отравились угарным газом в квартире. Один мужчина скончался, второго госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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