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Двое жителей Казани отравились угарным газом в квартире

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В Казани двое мужчин отравились угарным газом в квартире. Один потерпевший скончался, второй госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Инцидент произошел 13 декабря в помещении по улице Хади Такташ. По данным МЧС, в квартире были обнаружены двое мужчин без сознания. По предварительной версии, причиной отравления стал бытовой газ от плиты. Об этом сообщает InKazan.ru.

Мужчина 1982 года рождения скончался. Мужчина 1976 года рождения доставлен в больницу. Проверку по факту случившегося проводит прокуратура. Правоохранительные органы дадут оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.

12 декабря сообщалось об отравлении угарным газом пяти человек в Оренбургской области. Пострадали двое взрослых и трое детей, которые проживают в частном доме. Члены семьи госпитализированы.

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