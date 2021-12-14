Жителей столицы призвали отказаться от поездок на машине из-за снегопада

Жителям Москвы во вторник, 14 декабря, не рекомендуется ездить на автомобилях по причине сильного снегопада. Подобной рекомендацией поделился Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерние часы пик. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале ЦОДД.

Дополнительно отмечается: столичный транспорт будет готов к работе в сложных погодных условиях.

Накануне, 13 декабря, ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков спрогнозировал самый сильный снегопад с начала зимы в Москве. По словам специалиста, за 12-13 часов с вечера понедельника и до утра вторника выпадет около 10 см осадков, высота снежного покрова увеличится до 22-25 см, что оценивается как самое высокое значение сезона.