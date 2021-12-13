В Москве пройдет самый сильный снегопад с начала зимы

На смену морозу в Москву придет самый сильный снегопад с начала зимы, рассказал в понедельник, 13 декабря, ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

По словам специалиста, в минувшие выходные в столице была зафиксирована самая низкая температура с начала сезона — в субботу, 11 декабря, отметила –17 градусов, а по области до –26 градусов. Это самый сильный мороз с начала зимы. В воскресенье потепление сопровождалось распространением теплого влажного воздуха, повышением температуры, туманом и выпадением переохлажденных осадков.

«Сейчас на смену сильному морозу приходит самый интенсивный и продолжительный снегопад с начала зимы. Снег начнется во второй половине дня понедельника и будет продолжаться до утра вторника, 14 декабря. За 12–13 часов выпадет около 10 см. Высота снежного покрова увеличится до самого высокого значения сезона до 22–25 см», — сказал Старков в беседе с «Известиями».

В отличие от многих других снегопадов этот будет «тихим», то есть без сопровождения ветра и метели, добавил он. Кроме того, предстоящий снегопад не завершится оттепелью, температура воздуха останется слабоотрицательной в течение суток: от –1 до –4 градусов. Таким образом, весь выпавший снег не растает и останется лежать.

«Всю эту неделю будет по-зимнему тепло, температура воздуха будет держаться в секторе слабоотрицательных значений. В среду, 15 декабря, — –2...–5 градусов. Во второй половине недели — в четверг и пятницу — погода перейдет к плюсовым значениям: до +2...+3. А в выходные столбики термометра опять опустятся: от –3...–5», — заключил Старков.

12 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что декабрь в столице продолжит напоминать «погодный сэндвич» с прослойками тепла и холода.