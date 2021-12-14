На Сахалине под рухнувшими трубами погиб рабочий

В Сахалинской области в селе Эхаби Охинского района в ходе ремонтных работ произошел несчастный случай, из-за которого погиб рабочий. Об этом сообщил портал Sakhalin.ru.

По его информации, 12 декабря строповщик выполнял ремонт скважины, когда к месту работ задним ходом подъезжал трубовоз. Машина двигалась под наклоном и с нее свалились две незакрепленные трубы, одна из которых попала рабочему в голову, в результате чего он скончался на месте.

В Охинской городской прокуратуре начали проверку обстоятельств произошедшего, в рамках которой будет дана оценка соблюдения требований трудового законодательства в части охраны труда на предприятии.

Ранее, 12 декабря, при погрузке леса в Увинском районе Удмуртии погиб 40-летний мужчина. По данным следствия, мужчина грузил бревна в прицеп трактора, чтобы увезти их в свое хозяйство. Одно из бревен сорвалось и упало на местного жителя. От полученных травм он скончался на месте.