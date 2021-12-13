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Мужчина погиб при погрузке леса в Удмуртии

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Следственный комитет начал проверку по факту гибели 40-летнего мужчины при погрузке леса в Удмуртии. На потерпевшего упало бревно.

Инцидент произошел вечером 12 декабря в Увинском районе. По данным следствия, мужчина грузил бревна в прицеп трактора, чтобы увезти их в свое хозяйство. Одно из бревен сорвалось и упало на местного жителя. От полученных травм потерпевший скончался на месте, сообщает ИА «Сусанин».

Представители Следственного комитета осмотрели место происшествия. Ведется опрос свидетелей, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

7 декабря сообщалось о гибели рабочего при пожаре на складе стройматериалов в городском округе Истра Московской области. Огонь охватил площадь 12 тыс. кв. м.

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