От новых волн эпидемии Москву спасет вакцинация 50 тыс. человек в день

Ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Александр Соколов разработал математическую модель, с помощью которой можно прогнозировать развитие пандемии COVID-19 в столице. В частности, она отражает взаимосвязь вакцинации и вероятности новых вспышек заболеваемости.

Согласно расчетам, если коллективный иммунитет в Москве будет поддерживаться с помощью вакцинации около 20 тыс. человек в сутки (сейчас, по данным портала gogov.ru, в столице ежедневно прививают до 25 тыс.), то новые всплески эпидемии будут повторятся каждые десять месяцев. На пике количество заболевших в день будет достигать 25 тыс. человек, следует из прогноза. Если же вакцинировать 40 тыс. человек в день, всплески заболеваемости станут ежегодными, а на пике не будут превышать 3 тыс. новых инфицирований в сутки, показали расчеты. Наконец, если прививать 50 тыс. человек в день, эпидемия постепенно прекратится, показало математическое моделирование.

По мнению создателя модели, основной фактор, определяющий развитие эпидемии, — коллективный иммунитет. Влиять на него можно с помощью вакцинации. Такие меры, как локдаун или масочный режим, могут только несколько оттянуть или растянуть во времени очередной пик заболеваемости, полагает разработчик.

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