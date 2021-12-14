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Россия призвала США и Иран восстановить ядерную сделку в первоначальном виде

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Россия призывает США и Иран восстановить ядерную сделку в первоначальном виде во всех аспектах. Об этом «Известиям» заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он также отметил: участники переговоров преодолели недопонимание, дискуссии продвигаются в рабочем режиме.

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«Все понимают, что бесконечно переговоры продолжаться не могут, особенно в условиях когда с одной стороны американцы вводят санкции, а с другой — Иран продолжает развивать свою ядерную программу. Надо это прекращать, возвращать всё на круги своя, к первоочередному СВПД во всех его аспектах пора возвращаться», — уточнил Михаил Ульянов.

Он также подчеркнул, что Тегеран в целом доволен ходом переговоров, судя по публичным комментариям главы иранской делегации, замглавы МИД Али Багери Кани. Остальные участники, добавил постпред РФ, тоже «вроде бы преодолели вспышку эмоций на прошлой неделе и настроены по-деловому».

Седьмой раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) начался 29 ноября.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ирану радоваться: РФ призвала вернуть первоначальную ядерную сделку»

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