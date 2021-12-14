Прямой эфир
Общество
Директор «Ленкома» назвал Сергея Соловьёва уникальным творцом
Мир
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Общество
ВСМ сократит время езды от Москвы до Нижнего Новгорода до двух часов
Общество
Депутат Рашкин после суда уехал домой на метро
Общество
В Туве госпитализировали более 20 детей с признаками ОРВИ
Интернет
Пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе мессенджера
Мир
Жители французского Руана выступили за возвращение статуи Наполеона
Общество
Рашкин намерен обжаловать решение суда о мере пресечения
Общество
Отец Цоя выразил соболезнования в связи со смертью режиссера «Ассы» Соловьева
Общество
В Калужской области на месяц отложили введение QR-кодов

Румыны украли топливо у военных США на базе НАТО и оправдались за это

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пентагон в понедельник, 13 декабря, подтвердил хищение топлива с авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану», откуда взлетают самолеты-разведчики альянса, чтобы следить за Россией.

Подобные действия румынской стороны продолжались в течение четырех лет, всего ущерб составил $2 млн. При этом министр обороны Румынии Василе Дынку обвинил в этом происшествии сами Соединенные Штаты.

«Слушайте, это был пункт снабжения где-то за пределами военной базы США. Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев — они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой», — сообщил глава румынского оборонного ведомства.

Однако в понедельник на ту же румынскую базу для учений прибыли вертолеты Первой кавалерийской дивизии США.

Румыния присоединилась к натовской программе «Партнерство ради мира» (ПРМ) в январе 1994 года, став одним из первых государств среди бывших стран соцлагеря.

Как рассказал «Известиям» 6 мая старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Константин Богданов, у США и НАТО в Румынии находятся два основных объекта — база огневых средств противоракетной обороны Aegis Ashore в Девеселу и авиабаза имени Михаила Когэлничану. Помимо этого развернута многонациональная дивизия «Юго-восток», представляющая собой румынскую пехотную бригаду, усиленную некоторыми подразделениями других стран НАТО.

В 2019 году стало известно, что в ближайшие 20 лет Бухарест потратит порядка €2,5 млрд на модернизацию авиабазы имени Михаила Когэлничану на берегу Черного моря. Там планируют построить новые ангары, ВПП для военных самолетов, хранилища ГСМ и многие другие объекты инфраструктуры.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021