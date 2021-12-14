Румыны украли топливо у военных США на базе НАТО и оправдались за это

Пентагон в понедельник, 13 декабря, подтвердил хищение топлива с авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану», откуда взлетают самолеты-разведчики альянса, чтобы следить за Россией.

Подобные действия румынской стороны продолжались в течение четырех лет, всего ущерб составил $2 млн. При этом министр обороны Румынии Василе Дынку обвинил в этом происшествии сами Соединенные Штаты.

«Слушайте, это был пункт снабжения где-то за пределами военной базы США. Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев — они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой», — сообщил глава румынского оборонного ведомства.

Однако в понедельник на ту же румынскую базу для учений прибыли вертолеты Первой кавалерийской дивизии США.

Румыния присоединилась к натовской программе «Партнерство ради мира» (ПРМ) в январе 1994 года, став одним из первых государств среди бывших стран соцлагеря.

Как рассказал «Известиям» 6 мая старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Константин Богданов, у США и НАТО в Румынии находятся два основных объекта — база огневых средств противоракетной обороны Aegis Ashore в Девеселу и авиабаза имени Михаила Когэлничану. Помимо этого развернута многонациональная дивизия «Юго-восток», представляющая собой румынскую пехотную бригаду, усиленную некоторыми подразделениями других стран НАТО.

В 2019 году стало известно, что в ближайшие 20 лет Бухарест потратит порядка €2,5 млрд на модернизацию авиабазы имени Михаила Когэлничану на берегу Черного моря. Там планируют построить новые ангары, ВПП для военных самолетов, хранилища ГСМ и многие другие объекты инфраструктуры.