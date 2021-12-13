Появилось видео стрельбы посетителя по охранникам у ночного клуба в Курске
Видеозапись стрельбы, произошедшей в понедельник, 13 декабря, которую открыл посетитель ночного клуба в Курске по охраннику заведения, появилась в распоряжении «Известий».
На опубликованных кадрах видно, как мужчина сначала нанес удар одному из работников клуба, а затем выстрелил.
После этого в помещении вспыхнула драка и прозвучали еще несколько выстрелов.
В ночь на 13 декабря посетитель ночного клуба, расположенного на проспекте Дериглазова в Курске, открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате ранения получили пять человек.
Как сообщили в понедельник в Управлении МВД по региону, подозреваемый сам явился в полицию. Им оказался 21-летний житель города Курска. Согласно его показаниям, стрельбе предшествовала словесная перепалка.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).