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В Калужской области на месяц отложили введение QR-кодов

Появилось видео стрельбы посетителя по охранникам у ночного клуба в Курске

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Видеозапись стрельбы, произошедшей в понедельник, 13 декабря, которую открыл посетитель ночного клуба в Курске по охраннику заведения, появилась в распоряжении «Известий».

На опубликованных кадрах видно, как мужчина сначала нанес удар одному из работников клуба, а затем выстрелил.

После этого в помещении вспыхнула драка и прозвучали еще несколько выстрелов.

В ночь на 13 декабря посетитель ночного клуба, расположенного на проспекте Дериглазова в Курске, открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате ранения получили пять человек.

Как сообщили в понедельник в Управлении МВД по региону, подозреваемый сам явился в полицию. Им оказался 21-летний житель города Курска. Согласно его показаниям, стрельбе предшествовала словесная перепалка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).

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