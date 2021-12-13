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ВСМ сократит время езды от Москвы до Нижнего Новгорода до двух часов

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Запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Нижний Новгород позволит сократить путь между городами до 1 часа 46 минут. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов во время дней субъекта в Совете Федерации.

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Проект ВСМ предусматривает создание нескольких станций в Нижнем Новгороде, одна из них будет сопряжена с Московским вокзалом.

«Таким образом, <…> от Курского вокзала, от центра Москвы, до Московского вокзала — географического центра Нижнего Новгорода — будет 1 час 46 минут [пути]. Это в части инвестиционного развития, инвестиционной привлекательности города и региона кардинально поменяет отношение», — приводит слова замгубернатора ТАСС.

Морозов выразил надежду на реализацию проекта и отметил, что в случае запуска проекта Нижний Новгород получит три дополнительные станции высокоскоростной магистрали.

До этого, в июне 2021 года, гендиректор РЖД Олег Белозёров назвал проекты создания высокоскоростных магистралей окупаемыми. По его словам, они дадут огромный мультипликативный эффект для экономики России.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва–Санкт-Петербург. Стоимость строительства оценивалась в 1,5 трлн рублей. В сентябре следующего года сообщалось, что строительство магистрали планируется начать в 2021 году.

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