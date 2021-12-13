Таксист сломал ногу охраннику Боткинской больницы в Москве

Водитель такси сломал ногу охраннику Боткинской больницы в Москве. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Таксист начал конфликтовать с охранником на КПП медучреждения, пытаясь проехать на территорию без пропуска, а затем напал на мужчину.

В результате работник больницы получил травму головы и перелом ноги. Водитель, устроивший драку, скрылся. Его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

5 декабря хулиганы избили мужчину в подземном переходе в Москве. Агрессивно настроенные молодые люди приставали к паре. Проходящий мимо прохожий сделал замечание хулиганам, чем и рассердил их.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). По данным РЕН ТВ, хулиганами оказались 24-летний Алешин Ф., 26-летний Белов В. и 30-летний Радченко С. Один из задержанных отказался отвечать на заданные вопросы «в своих личных интересах».