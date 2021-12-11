Прокуратура взяла на контроль дело об избиении в переходе в Москве

Прокуратура столицы контролирует ход расследования уголовного дела об избиении в подземном переходе в Москве, дело передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного управления СК России. Об этом сообщили в субботу, 11 декабря, в ведомстве.

Инцидент произошел 5 декабря. Мужчина пытался помочь молодой паре, к которой приставали агрессивно настроенные молодые люди. По словам очевидцев, хулиганов рассердили замечания мужчины, они начали его избивать.

В настоящее время нападавшие (трое жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения) задержаны. Как отметили в полиции, задержать подозреваемых помогли записи с видеокамер.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Ход расследования контролируется прокуратурой.