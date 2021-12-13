ЕС включил в список санкций несколько российских компаний за добычу ресурсов в Сирии

В новые санкционные списки Евросоюза попали четыре российских компании, среди которых частная военная компания (ЧВК) «Вагнер». Об этом свидетельствует опубликованное 13 декабря решение ЕС, принятое на совещании глав европейских МИДов в Брюсселе.

Как говорится в мотивационной части документа, «Группа Вагнера» является частной военной структурой, базирующейся в России. При этом в обосновании санкций указано, что организация лишена юридического статуса и «несет ответственность за серьезные нарушения прав человека на Украине, в Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике».

В то же время под ограничения в рамках другого европейского санкционногорежима за разведку и добычу природных ресурсов в Сирии попали российские компании ООО «Велада», ООО «Меркурий» и ООО «Евро Плюс».

В этот же день в конгрессе США заявили о готовности разработать новые санкции против РФ из-за ситуации на границе с Украиной. Как отметили законодатели, суверенитет и территориальная целостность Украины пользуются непоколебимой поддержкой в конгрессе США со стороны партий демократов и республиканцев, а Вашингтону не стоит делать уступок в ущерб Украине или позициям НАТО на восточном фланге.

28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об оказании охранных услуг российскими ЧВК. По его словам, осуществление ими консультационных, охранных услуг не противоречит законодательству.

25 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что власти Мали самостоятельно на законных основаниях обратились к ЧВК «Вагнер» для содействия в борьбе с терроризмом.