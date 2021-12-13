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В конгрессе США заявили о готовности разработать новые санкции против РФ

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Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США готов взаимодействовать с администрацией американского президента и союзниками по НАТО по вопросу введения новых санкций в отношении Москвы из-за ситуации на границе с Украиной. Соответствующее заявление сделали в воскресенье, 12 декабря, конгрессмены Грегори Микс и Майкл Маккол.

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«Мы готовы работать с администрацией и с нашими трансатлантическими союзниками, с тем чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию против Украины, в том числе путем введения новых серьезных санкций в отношении России, если она продолжит вторгаться на Украину», — отметили они.

По словам законодателей, «суверенитет и территориальная целостность Украины пользуются непоколебимой поддержкой в конгрессе США» со стороны партий демократов и республиканцев, а Вашингтону не стоит «делать уступок в ущерб Украине или позициям НАТО на восточном фланге».

Ранее в тот же день стало известно, что госсекретарь Энтони Блинкен заверил президента РФ Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова, что Соединенные Штаты готовы принимать контрмеры, «от которых раньше воздерживались», в отношении России в случае ее возможного вторжения на Украину. По словам Блинкена, принятые меры могут привести к огромным последствиям для России. В то же время никаких доказательств якобы агрессивного поведения Москвы в отношении Киева госсекретарь не привел.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил о заявлении Путина президенту США Байдену об отсутствии угрозы кому-либо со стороны российских войск. Вместе с тем, по словам Пескова, в разговоре с Путиным президент США отметил, что в случае реального вторжения российских войск на Украину страна окажется финансово изолированной.

В воскресенье «группа семи» (G7) предупредила Россию о том, что возможное вторжение на Украину повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. В частности,19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

Как подчеркнул в свою очередь Песков, Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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