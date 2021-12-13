Кабмин ФРГ отказался признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Новое правительство Германии не рассматривает президента Белоруссии Александра Лукашенко в качестве легитимного руководителя страны. Об этом 13 декабря на брифинге в Берлине заявил журналистам официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Мы не рассматриваем Александра Лукашенко как легитимного правителя Белоруссии», — сказал он.

10 декабря Лукашенко заявил, что давление Запада на Белоруссию будет возрастать и возможны новые пакеты санкций.

Ранее, 2 декабря, Лукашенко назвал свое решение баллотироваться на пост президента Белоруссии на выборах в августе 2020 года самым важным в жизни. При этом он подчеркнул, что руководство республики ни в коей мере не пыталось подтасовать результаты голосования.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК республики, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны ЕС.