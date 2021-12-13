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Стали известны результаты повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

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УЕФА в понедельник, 13 декабря, провел повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, так как при проведении первой процедуры была допущена ошибка. Результаты опубликованы в Twitter-аккаунте Лиги чемпионов.

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По результатам второй жеребьевки «Зальцбург» (Австрия) сыграет с футбольным клубом «Бавария» (Германия). «Спортинг» (Португалия) встретится с «Манчестер Сити» (Англия), а «Бенфика» (Португалия) с «Аяксом» (Нидерланды).

«Челси» (Англия) сыграет с футболистами клуба «Лилль» (Франция), а «Атлетико» (Испания) с «Манчестер Юнайтед» (Англия).

«Вильярреал» (Испания) встретится с ФК «Ювентус» (Италия), «Интер» (Италия) — с «Ливерпулем» (Англия), а ПСЖ (Франция) сыграет с клубом «Реал Мадрид» (Испания).

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15–16 и 22–23 февраля 2022 года, ответные игры пройдут 8–9 и 15–16 марта, пишет сайт «Спорт-Экспресс».

Результаты первой жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 были оглашены ранее в этот день. В пару попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», которые встречались на групповом этапе и потому не должны были играть между собой на следующей стадии.

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