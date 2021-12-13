Разгонный блок «Бриз-М» со спутниками отделился от ракеты «Протон-М»

Головная часть ракеты «Протон-М», состоящая из разгонного блока «Бриз-М» и двух телекоммуникационных спутников «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» отделилась от третьей ступени носителя. Это следует из трансляции запуска на сайте Роскосмоса, ведущейся 13 декабря.

«Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя», — отметил комментатор пуска.

«Общая длительность выведения от момента старта ракеты-носителя до отделения первого космического аппарата «Экспресс-АМУ7» составит 17 часов 50 минут, для второго «Экспресс-АМУ3» — 18 часов 7 минут», — говорится в сообщении на сайте госкомпании.

Довыведение космических аппаратов будет осуществляться при помощи двигательных установок спутников, которые включают два двигателя СПД-100В и один СПД-140Д. Спутники будут работать на целевой орбите 54,9 тыс. км. Планируется, что они прослужат минимум 15 лет.

Ракета-носитель спутниками «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» стартовала в 15:07 мск с космодрома Байконур.

9 декабря пуск ракеты-носителя перенесли из-за неполадок, обнаруженных в «Бриз-М». Сообщалось, что техническое руководство приняло решение доработать ракетный комплекс в монтажно-испытательном корпусе.