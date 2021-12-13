Ракета «Протон-М» со спутниками «Экспресс» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» 13 декабря в 15:07 мск стартовала с космодрома Байконур, трансляцию запуска ведет «Роскосмос».

Примерно через девять минут головная часть в составе разгонного блока «Бриз-М» и двух спутников отделится от третьей ступени ракеты-носителя. «Экспресс-АМУ7» отделится от разгонного блока через 17 часов 50 минут после старта ракеты, «Экспресс-АМУ3» — через 18 часов 7 минут.

Довыведение космических аппаратов будет осуществляться при помощи двигательных установок спутников, которые включают два двигателя СПД-100В и один СПД-140Д.

Срок довыведения спутника «Экспресс-АМУ7» составит не более 56 суток, а «Экспресс-АМУ3» — не более 59.

9 декабря пуск ракеты-носителя перенесли из-за выявленных в разгонном блоке «Бриз-М» неполадок. Сообщалось, что техническое руководство приняло решение спокойно доработать ракетный комплекс в монтажно-испытательном корпусе.

«Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» изготавливаются компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнёва» в интересах предприятия «Космическая связь» (ГПКС).

Спутники будут обращаться на целевой орбите 54,9 тыс. км. Планируется, что они прослужат минимум 15 лет.

Сейчас орбитальная группировка ГПКС состоит из 12 телекоммуникационных спутников «Экспресс». Ожидается, что к 2030 году в ее состав войдут еще 14 спутников.