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Запуск «Протон-М» перенесли из-за проблем в блоке «Бриз-М»

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Пуск ракеты-носителя «Протон-М» перенесен из-за выявленных в разгонном блоке «Бриз-М» замечаний. Об этом 9 декабря глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в Telegram.

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«На разгонном блоке выявили еще одно замечание. Рисковать не будем, техническое руководство приняло решение спокойно доработать ракетный комплекс в монтажно-испытательном корпусе. Уйдем с пуском на резервную дату, о которой сообщим дополнительно», — сообщил он.

Ракета должна вывести на орбиту телекоммуникационные спутники «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».

18 ноября сообщалось, что пуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур перенесен с 6 на 12 декабря из-за необходимости доработки разгонного блока. Ранее, 23 сентября, стало известно, что запланированный на 8 ноября запуск спутников перенесен на 6 декабря.

Спутники планируется разместить на геостационарной орбите — круговой орбите высотой 36 тыс. км — в позициях 103 и 145 градусов восточной долготы соответственно. Они должны обеспечить высококачественные услуги связи и телерадиовещания для потребителей России и зарубежных стран.

«Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» изготавливаются компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» в интересах предприятия «Космическая связь» (ГПКС).

Сейчас орбитальная группировка ГПКС состоит из 12 телекоммуникационных спутников «Экспресс». Ожидается, что к 2030 году в ее состав войдут еще 14 спутников.

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