Прямой эфир
Общество
Мурашко сообщил о состоянии заболевших COVID-19 из-за штамма «Омикрон» россиян
Мир
Политолог назвала пустой угрозу Польши прекратить взносы в ЕС
Общество
Бывший ученик православной гимназии в Серпухове пытался совершить самоубийство
Политика
Песков прокомментировал доработку проекта о QR-кодах на транспорте
Общество
В России за сутки выявили 29 558 случаев COVID-19
Общество
В Москве пройдет самый сильный снегопад с начала зимы
Мир
Джонсона обвинили в нарушении антиковидных мер
Общество
Голикова сообщила о выявлении «Омикрона» у 16 вернувшихся в РФ граждан
Мир
Байден ответил на вопросы об Украине на брифинге про торнадо в США
Мир
Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить COVID-сертификат

Юрист раскрыл причину популярности звонков роботов-мошенников

Юрист Гусятников раскрыл причину популярности звонков роботов-мошенников
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России 35-кратный рост звонков россиянам с подозрением на мошенничество с помощью роботов связан с тем, что эта схема пока хорошо работает, поскольку роботам доверяют больше, чем людям: они призваны информировать и ничего плохого от них не ждут. Об этом рассказал «Известиям» Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners, в понедельник, 13 декабря.

Голосовые связи: роботы-мошенники стали звонить россиянам в 35 раз чаще
Почему растет популярность этого способа обмана

Ранее в этот же день «Известиям» рассказали в Kaspersky Who Calls, что осенью этого года по сравнению с январем-февралем в 35 раз выросло количество звонков с подозрением на мошенничество, когда злоумышленники применяли роботизированные обзвоны, похожие на те, которыми обычно пользуются банки. В начале года жалобы на подобные вызовы были единичными. После «переключения на специалиста» мошенники под видом сотрудников кредитных организаций могут выманить платежную информацию — например, CVC- или код из СМС, который подтверждает вход в онлайн-банк с устройства преступника.

В Банке России заявили, что в 2020 году выявили и отправили на блокировку 26,4 тыс. телефонных номеров, с которых злоумышленники обзванивали клиентов банков. Это почти в два раза выше, чем в 2019-м. За три квартала этого года Центробанк инициировал блокировку уже более 42 тыс. преступных номеров.

По словам Гусятникова, пока эта схема «не была чрезмерно растиражированной», а мошенникам надо менять механизмы воздействия, так как на их прежние популярные уловки перестают реагировать. Обзвон с помощью роботов — «что-то новенькое» для большинства, поэтому пока еще хорошо работает, сказал он.

«Сам факт того, что говорит робот, а не человек, на удивление начинает внушать больше доверия, потому что все привыкли к тому, что если вам звонит незнакомый человек, то это либо спам, либо мошенник. Роботы же призваны информировать, и ничего плохого от них никто не ждет», — отметил юрист.

Он призвал граждан не терять бдительность. Первое правило безопасности, по его словам, никогда ничего не подтверждать, если звонят вам. Следует положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно.

«Если страх велик, а оператор банка не отвечает, зайдите в свой личный кабинет и заблокируйте все карты и счета», — добавил он.

Эксперт допустил, что, вероятно, схема мошенничества с помощью обзвона роботами дешевле, но насколько — он затруднился предположить. Дело здесь не только в экономии: как правило, мошенники не скупятся на средства, потому что они помогают им зарабатывать гораздо больше, заключил старший управляющий партнер PG Partners.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021