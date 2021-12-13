Юрист раскрыл причину популярности звонков роботов-мошенников

В России 35-кратный рост звонков россиянам с подозрением на мошенничество с помощью роботов связан с тем, что эта схема пока хорошо работает, поскольку роботам доверяют больше, чем людям: они призваны информировать и ничего плохого от них не ждут. Об этом рассказал «Известиям» Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners, в понедельник, 13 декабря.

Ранее в этот же день «Известиям» рассказали в Kaspersky Who Calls, что осенью этого года по сравнению с январем-февралем в 35 раз выросло количество звонков с подозрением на мошенничество, когда злоумышленники применяли роботизированные обзвоны, похожие на те, которыми обычно пользуются банки. В начале года жалобы на подобные вызовы были единичными. После «переключения на специалиста» мошенники под видом сотрудников кредитных организаций могут выманить платежную информацию — например, CVC- или код из СМС, который подтверждает вход в онлайн-банк с устройства преступника.

В Банке России заявили, что в 2020 году выявили и отправили на блокировку 26,4 тыс. телефонных номеров, с которых злоумышленники обзванивали клиентов банков. Это почти в два раза выше, чем в 2019-м. За три квартала этого года Центробанк инициировал блокировку уже более 42 тыс. преступных номеров.

По словам Гусятникова, пока эта схема «не была чрезмерно растиражированной», а мошенникам надо менять механизмы воздействия, так как на их прежние популярные уловки перестают реагировать. Обзвон с помощью роботов — «что-то новенькое» для большинства, поэтому пока еще хорошо работает, сказал он.

«Сам факт того, что говорит робот, а не человек, на удивление начинает внушать больше доверия, потому что все привыкли к тому, что если вам звонит незнакомый человек, то это либо спам, либо мошенник. Роботы же призваны информировать, и ничего плохого от них никто не ждет», — отметил юрист.

Он призвал граждан не терять бдительность. Первое правило безопасности, по его словам, никогда ничего не подтверждать, если звонят вам. Следует положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно.

«Если страх велик, а оператор банка не отвечает, зайдите в свой личный кабинет и заблокируйте все карты и счета», — добавил он.

Эксперт допустил, что, вероятно, схема мошенничества с помощью обзвона роботами дешевле, но насколько — он затруднился предположить. Дело здесь не только в экономии: как правило, мошенники не скупятся на средства, потому что они помогают им зарабатывать гораздо больше, заключил старший управляющий партнер PG Partners.