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Мошенники стали в 35 раз чаще звонить россиянам с помощью роботов

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Осенью 2021-го по сравнению с январем-февралем в 35 раз выросло количество звонков с подозрением на мошенничество, когда злоумышленники применяли роботизированные обзвоны, похожие на те, которыми обычно пользуются финансовые организации. В начале года жалобы на подобные вызовы были единичными. Такими данными с «Известиями» поделились в Kaspersky Who Calls.

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«Зачастую схема такова: человеку поступает звонок, фейковый робот банка сообщает, что от имени владельца счета было произведено некое действие. Например, была отправлена заявка на получение кредита или запрошен перевод крупной суммы денег. Далее абонента просят нажать в тональном режиме «1», если он действительно запрашивал ту или иную операцию, и «2» — если нет. Во втором случае клиента переводят на специалиста службы безопасности банка, разумеется, фальшивого. Цель таких звонков — выманить деньги и платежные данные абонентов», — пояснил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

После «переключения на специалиста» мошенники под видом сотрудников банков могут выманить платежную информацию (например, CVC) или код из SMS, который подтверждает вход в онлайн-банк с устройства преступника.

В ЦБ сообщили «Известиям», что в 2020 году выявили и отправили на блокировку 26,4 тыс. телефонных номеров, с которых злоумышленники обзванивали клиентов банков. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. За три квартала этого года Банк России инициировал блокировку уже более 42 тыс. преступных номеров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Голосовые связи: роботы-мошенники стали звонить россиянам в 35 раз чаще

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