Прямой эфир
Общество
СК возбудил дело после взрыва в монастыре в Серпухове
Мир
Политолог назвала пустой угрозу Польши прекратить взносы в ЕС
Общество
Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Мир
Попавший в скандал замглавы МВД Украины извинился за эмоциональность
Общество
В России за сутки выявили 29 558 случаев COVID-19
Мир
Глава МИД ФРГ заявила о несоответствии Nord Stream 2 AG правилам ЕС
Мир
Джонсона обвинили в нарушении антиковидных мер
Общество
Голикова сообщила о выявлении «Омикрона» у 16 вернувшихся в РФ граждан
Мир
Байден ответил на вопросы об Украине на брифинге про торнадо в США
Мир
Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить COVID-сертификат

Меры по охране елок усилили в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае проводится экологическая кампания «Ель». Инспекторы всех особо охраняемых природных территорий «Заповедного Приамурья» участвуют в усиленном патрулировании, цель которого — охрана хвойных насаждений в преддверии Нового года.

Сотрудники Комсомольского заповедника следят за сохранностью хвойных деревьев на подконтрольной территории, в природном дендрарии «Силинский лес». В канун Нового года он особенно уязвим, поскольку находится в черте Комсомольска-на-Амуре.

За одну срубленную ель или пихту полагается штраф на сумму, превышающую 5 тыс. рублей, сообщает ИА AmurMedia.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье жителям разрешили законно выбрать и срубить ель на Новый год в двух лесных питомниках, расположенных в Дмитрове и Сергиевом Посаде. Для рубки предназначены только специально выращенные для этих целей деревья. Рубка в обычных лесах запрещена.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021