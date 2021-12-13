Меры по охране елок усилили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае проводится экологическая кампания «Ель». Инспекторы всех особо охраняемых природных территорий «Заповедного Приамурья» участвуют в усиленном патрулировании, цель которого — охрана хвойных насаждений в преддверии Нового года.

Сотрудники Комсомольского заповедника следят за сохранностью хвойных деревьев на подконтрольной территории, в природном дендрарии «Силинский лес». В канун Нового года он особенно уязвим, поскольку находится в черте Комсомольска-на-Амуре.

За одну срубленную ель или пихту полагается штраф на сумму, превышающую 5 тыс. рублей, сообщает ИА AmurMedia.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье жителям разрешили законно выбрать и срубить ель на Новый год в двух лесных питомниках, расположенных в Дмитрове и Сергиевом Посаде. Для рубки предназначены только специально выращенные для этих целей деревья. Рубка в обычных лесах запрещена.