Жители Подмосковья смогут легально срубить ель в лесных питомниках

Жители Московской области смогут законно выбрать и срубить ель на Новый год в двух лесных питомниках, расположенных в Дмитрове и Сергиевом Посаде. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как отметила председатель комитета лесного хозяйства региона Елена Казимир, для рубки предназначены только специально выращенные для этих целей деревья, сообщает телеканал «360». Рубка в обычных лесах запрещена. Дерево длиной от 1–1,5 м будет стоить от 300 рублей, за двухметровую ель придется заплатить 800 рублей.

Также можно приобрести дерево до метра за 200–250 рублей или взять хвойный лапник за 30 рублей за ветку. Сделать это можно до 7 января.

Казимир добавила, что покупатель срубает выбранное дерево самостоятельно под наблюдением должностного лица. За отдельную плату этим могут заняться и сотрудники питомника.

Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов сообщил, что такие акции проводятся третий год подряд и являются действенной практикой предотвращения незаконной вырубки леса.

30 ноября стали известны цены на новогодние елки в Московской области. Так, новогоднюю елку на елочных базарах в Московской области можно будет приобрести от 600 рублей. Цены будут зависеть от породы дерева и его размера.