Прямой эфир
Мир
Европарламентарий поддержал предложение Байдена о встрече РФ и НАТО
Общество
Жители Подмосковья смогут легально срубить ель в лесных питомниках
Общество
В МИД РФ заявили о проработке ответа на возможные санкции США
Мир
ЕС обсудит помощь мигрантам в возвращении домой из Белоруссии
Культура
«Дюна» стала самой популярной аудиокнигой в России
Общество
В Дубне построят крупнейший в РФ завод по производству вычислительной техники
Политика
Путин предложил Совбезу РФ обсудить вопросы экономической безопасности
Экономика
Мантуров спрогнозировал рост розничной торговли в 2021 году
Политика
В Кремле заявили о подготовке документа по вопросам безопасности в Европе
Экономика
ЦБ протестирует обмен цифрового рубля на иностранную валюту

Жители Подмосковья смогут легально срубить ель в лесных питомниках

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Московской области смогут законно выбрать и срубить ель на Новый год в двух лесных питомниках, расположенных в Дмитрове и Сергиевом Посаде. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Новогодний сбор: в РФ подскочили продажи мандаринов и конфет
Какие особенности предпраздничного спроса зафиксировали ритейлеры в этом сезоне

Как отметила председатель комитета лесного хозяйства региона Елена Казимир, для рубки предназначены только специально выращенные для этих целей деревья, сообщает телеканал «360». Рубка в обычных лесах запрещена. Дерево длиной от 1–1,5 м будет стоить от 300 рублей, за двухметровую ель придется заплатить 800 рублей.

Также можно приобрести дерево до метра за 200–250 рублей или взять хвойный лапник за 30 рублей за ветку. Сделать это можно до 7 января.

Казимир добавила, что покупатель срубает выбранное дерево самостоятельно под наблюдением должностного лица. За отдельную плату этим могут заняться и сотрудники питомника.

Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов сообщил, что такие акции проводятся третий год подряд и являются действенной практикой предотвращения незаконной вырубки леса.

30 ноября стали известны цены на новогодние елки в Московской области. Так, новогоднюю елку на елочных базарах в Московской области можно будет приобрести от 600 рублей. Цены будут зависеть от породы дерева и его размера.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021