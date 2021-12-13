В Москве заработали новые выделенные полосы

В Москве с 13 декабря открылись новые выделенные полосы для движения общественного транспорта. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Отмечается, что новые выделенные полосы заработали на пяти участках дорог:

— на Зеленодольской ул. от ул. Юных Ленинцев до Волгоградского проспекта (в направлении к Волгоградскому проспекту) — 0,4 км;

— на Электродной ул. от 3-го Плехановского пер. до ш. Энтузиастов (в направлении к ш. Энтузиастов) — 0,45 км;

— на Верхней Сыромятнической ул. от ул. Земляной Вал до Верхнего Сусального пер. в оба направления — 0,4 км;

— на съезде с Симферопольского ш. на Варшавское ш. при движении из области — 0,05 км;

— на Новорязанском ш., от МКАД до дома № 4 по Новорязанскому ш. (в оба направления) — 4,6 км.

Штраф за выезд на выделенные полосы составляет 1,5 тыс. рублей в регионах и 3 тыс. рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

12 октября российская Госавтоинспекция дала определение термину «агрессивное вождение». Так, по данным ведомства, агрессивное вождение — это сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск ДТП, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения.