Ростуризм сообщил о продаже туров с кешбэком с 18 января по 12 апреля

Новый этап программы туристического кешбэка стартует 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года. Об этом 13 декабря сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. Таким образом мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. В это время еще продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно уже планировать культурно-познавательные поездки, и, конечно, это время подходит для оздоровительного санаторного отдыха», — сказала она.

Догузова отметила, что в этот период, в отличие от пика сезона, новогодних или майских праздников, меньше ажиотажа, поэтому «больше выбор гостиниц, свободных номеров и недорогих билетов».

Руководитель ведомства также указала, что в следующем году запланирован и осенний этап программы — начиная с октября.

«Точные даты старта мы объявим во второй половине года», — добавила Догузова.

30 ноября сообщалось, что Ростуризм проверил регионы на готовность к зимнему туристическому сезону, в том числе на предмет безопасности.

По словам Догузовой, специалисты проверили надежность инфраструктуры, отработали меры реагирования при сложных метеоусловиях и сходе лавин, проверили систему навигации и оповещения для туристов при ЧС и плохой погоде, проследили за соблюдением антиковидных рекомендаций Роспотребнадзора.