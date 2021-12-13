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Отходы магазинов и ресторанов хотят перерабатывать в удобрения

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Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Минпромторгу проанализировать техническое регулирование — можно ли использовать органические отходы как вторичные ресурсы в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах.

Срок исполнения поручения — 15 декабря. Об этом сказано в документах правительства, с которыми ознакомились «Известия». В аппарате вице-премьера подтвердили, что ведомства получили такие поручения. В том числе речь идет о пищевых отходах ресторанов и торговых сетей, уточнили в аппарате.

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Такие отходы можно использовать в АПК в качестве комбикормов и удобрений, пояснил «Известиям» глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Органические — следует перерабатывать в удобрения, которые можно применять на полях при выращивании технических культур: льна, конопли и других, добавил он. Просроченные продукты и отходы общепита, накопленные раздельно, можно высушить. Они станут высококачественным сырьем для кормовых добавок домашним и продуктивным животным.

Хотя на практике такой подход сложно реализовать: в нормативной базе есть пробел в той части, которая касается обращения с органикой, а регулирование присутствует лишь в части обращения биологических отходов и отходов животноводства, напомнили в РЭО. В этой отрасли работает информационная система «Меркурий», но в других законодательство находится в стадии становления. Например, в законах «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (29-ФЗ) и «Об отходах производства и потребления» (89-ФЗ) не определены такие понятия, как утилизация, уничтожение и временное хранение уже изъятых из обращения продуктов. Регулирование следует дополнить, также сделав указания на виды деятельности по обращению с такими отходами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

База для корма: отходы ресторанов и магазинов хотят перерабатывать в удобрения

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