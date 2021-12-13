Рубль стал лидером по росту валют

Рубль может укрепиться в январе до отметки в 70 рублей за $1, передает телеканал «Известия».

По прогнозу «Фридом Финанс», такой сценарий реализуется, если нефть подорожает до $85 за баррель. Осенью рубль был лидером роста среди валют развивающихся стран. В декабре российская валюта уступила первую позицию юаню.

Дальнейшее движение курса зависит от геополитической обстановки, от усилий центробанков по обузданию глобальной инфляции. Фактором риска остается и ситуация с пандемией.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.