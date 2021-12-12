В Японии выявлена новая вспышка птичьего гриппа
Новая вспышка птичьего гриппа выявлена на ферме в Японии. Штамм Н5 обнаружен у нескольких мертвых птиц 11 декабря. Введен карантин на поставки куриц и яиц вблизи фермы. Обнаружено несколько очагов заражения, передает телеканал «Известия». В префектуре Аомори решено уничтожить 7 тыс. птиц. Вспышки вируса зафиксированы в восьми префектурах в 2021 году — показатели достигли максимума за всю историю страны.
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