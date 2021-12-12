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В ПФР рассказали о надбавке к пенсии для определенной категории граждан

В 2022 году работавшие в сельской местности более 30 лет получат надбавку к пенсии
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Повышенную пенсию в 2022 году за стаж на селе получат пенсионеры, которые отработали в сельской местности 30 и более лет. Об этом 11 декабря сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

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В сельский стаж включается и работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельхозартелях.

Пенсионеры, занятые после 1992 года в растениеводстве и животноводстве, также получат эту надбавку, отмечает «Российская газета». При этом работа может выполняться в организациях, занятых как в сельском хозяйстве непосредственно, так и в структурных подразделениях растениеводческого и животноводческого направлений, даже в случае если это не основной их вид деятельности.

Например, в периоды работы, к примеру, в качестве прораба в организации с основным видом деятельности — сельским хозяйством.

С 1 января 2022 года право на сельскую надбавку сохранят независимо от места проживания пенсионера. Сейчас для ее получения нужно обязательно проживать на селе.

Как отмечает «Газета.Ru», те, кто получает выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре текущего года получат деньги сразу за январь. Пенсионеры, получающие выплаты с 3-го числа, получат их вовремя.

С 1 января 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсий. Согласно нововведениям, утвержденным Минтрудом, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. Еще россияне смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию.

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