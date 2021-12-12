Пять человек госпитализировали с отравлением угарным газом в Оренбуржье

Три ребенка и двое взрослых госпитализированы после отравления угарным газом в селе Северное Оренбургской области. Об этом в воскресенье, 12 декабря, журналистам заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Уточняется, что экстренные службы получили сведения о случившемся в 03:12 мск.

«Поступило сообщение об отравлении угарным газом пяти человек, в том числе троих детей: мальчиков 2007 и 2008 годов рождения, девочки 2012 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор Северного района области проводит проверку по факту происшествия.

Как сообщили в прокуратуре Оренбургской области, инцидент произошел в частном жилом доме, где проживала супружеская пара с тремя детьми.

«В ходе проверки надзорному ведомству предстоит дать оценку причинам и условиям, способствовавшим произошедшему, состоянию газового оборудования, а также оценить действия уполномоченных лиц, ответственных за техническое обслуживание, проверку и ремонт внутридомового газового оборудования. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — уточнили в прокуратуре региона.

10 декабря в Казани в результате отравления угарным газом пострадали юноша и девушка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан. Как выяснилось, в одной из квартир дома № 19 по улице Ибрагимова плохо себя почувствовали 20-летняя девушка и 21-летний молодой человек.