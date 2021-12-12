Прямой эфир
Политика
Песков рассказал о тоне переговоров Путина и Байдена
Общество
В России за сутки выявили 29 929 случаев коронавируса
Общество
Назван срок определения эффективности «Спутника V» против «Омикрона»
Общество
Ученые допустили гибель 75 тыс. британцев за пять месяцев из-за «Омикрона»
Мир
Украина начнет производить реактивные беспилотники нового поколения
Спорт
Американская теннисистка возмутилась Олимпиадами в России и Китае
Спорт
Оливейра победил Порье на турнире UFC 269
Общество
Путин поздравил с 70-летием путешественника Федора Конюхова
Общество
СК заинтересовался разворотом самолета у Сочи из-за неопознанного судна
Мир
Глава МИД ФРГ оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку — 2»

Пять человек госпитализировали с отравлением угарным газом в Оренбуржье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три ребенка и двое взрослых госпитализированы после отравления угарным газом в селе Северное Оренбургской области. Об этом в воскресенье, 12 декабря, журналистам заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Твит о помощи: при пожаре в жилом доме погибли восемь человек
Жертвами возгорания в квартире на 2 этаже стали жильцы верхних этажей

Уточняется, что экстренные службы получили сведения о случившемся в 03:12 мск.

«Поступило сообщение об отравлении угарным газом пяти человек, в том числе троих детей: мальчиков 2007 и 2008 годов рождения, девочки 2012 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор Северного района области проводит проверку по факту происшествия.

Как сообщили в прокуратуре Оренбургской области, инцидент произошел в частном жилом доме, где проживала супружеская пара с тремя детьми.

«В ходе проверки надзорному ведомству предстоит дать оценку причинам и условиям, способствовавшим произошедшему, состоянию газового оборудования, а также оценить действия уполномоченных лиц, ответственных за техническое обслуживание, проверку и ремонт внутридомового газового оборудования. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — уточнили в прокуратуре региона.

10 декабря в Казани в результате отравления угарным газом пострадали юноша и девушка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан. Как выяснилось, в одной из квартир дома № 19 по улице Ибрагимова плохо себя почувствовали 20-летняя девушка и 21-летний молодой человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021