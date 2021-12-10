Молодые мужчина и женщина отравились угарным газом в Казани

В Казани в результате отравления угарным газом пострадали юноша и девушка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Информация о произошедшем поступила в ведомство утром 10 декабря. Как выяснилось, в одной из квартир дома № 19 по улице Ибрагимова плохо себя почувствовали 20-летняя девушка и 21-летний юноша.

Пострадавших доставили в 7-ю городскую больницу Казани. Медики диагностировали у обоих отравление угарным газом средней степени тяжести.

Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.

6 декабря в квартире одного из домов в Казани были обнаружены тела мужчины и женщины, погибших от отравления угарным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным на 7 декабря, с начала года на территории региона произошел 41 случай отравления угарным газом. Погибли 15 взрослых и один ребенок, пострадали 75 человек.